Nach dem Tod der Rosenstolz-Sängerin Anna R. ist die Polizei mit dem Fall befasst. Ein offizielles Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Damit solle geklärt werden, woran Anna R. (bürgerlich: Andrea Neuenhofen) starb. Üblicherweise gehört dazu auch eine Obduktion der Leiche.

Anna R. wurde demnach am Sonntagabend in Berlin-Friedrichshain tot gefunden. Die Polizei wurde am Montagmorgen informiert, so der Sprecher. Am Dienstag sollte die Staatsanwaltschaft Berlin das Verfahren dazu übernehmen und auch Auskünfte erteilen.

Nach derzeitigem Stand ist keine öffentliche Trauerfeier für Anna R. geplant. Das teilte das Management auf Anfrage mit.