Matthias FF Samstag, 15.03.2025 | 12:04 Uhr

Wo fließt es denn hin?

In die Kosten der Verwaltung der Parkgebühren und der Rest in den Unterhalt der Parkplätze, was immer noch ein Zuschussgeschäft aus anderen steuerfinanzierten Töpfen sein dürfte. Also nicht dem Verursacherprinzip folgend.

Wenn Sie etwa anderes belegt wissen, schreiben Sie es.