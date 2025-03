Mit Armbrust und Messer soll ein Mann seine Lebensgefährtin und die beiden gemeinsamen Töchter auf grausame Weise in Berlin-Marzahn getötet haben. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Täter soll nun zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus kommen, entschied der Vorsitzende Richter am Dienstag am Landgericht Berlin.