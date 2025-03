Do 06.03.25 | 10:04 Uhr

Bei zwei schweren Unfällen auf der nördlichen A10 - dem Berliner Ring - sind am Donnerstagmorgen ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. An der Anschlusstelle Oberkrämer in Fahrrichtung Frankfurt (Oder) sind zunächst fünf Autos ineinander gefahren, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord Antenne Brandenburg.

Alle fünf Insassen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Ausgelöst wurde der Unfall offenbar durch einen Autofahrer, der mit seinem Wagen von der rechten auf die mittlere Spur gezogen und dort mit einem anderen kollidiert war. In den Unfall wurden den Angaben zufolge dann drei weitere PKW verwickelt.