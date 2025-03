Risse in Ringbahnbrücke - Sperrung auf der A100: Was Autofahrer jetzt beachten sollten

Fr 21.03.25 | 06:17 Uhr

Bild: dpa/Sebastian Gollnow

Autofahrer im Berliner Südwesten müssen sich wegen der Sperrung auf der A100 auf jahrelange Einschränkungen einstellen. Betroffene haben verschiedene Möglichkeiten, dem Chaos im Bereich der Ringbahnbrücke zu entgehen.

Neben Spuren der A100 sind auch Ausweichstraßen in Charlottenburg gesperrt

Weiträumiges Umfahren oder eine ÖPNV-Nutzung werden empfohlen

Autofahrer müssen in der Umgebung mit Staus rechnen

Einschränkungen bei der S-Bahn künftig noch möglich Rund um einen der bundesweit am stärksten belasteten Verkehrsknoten - das Berliner Autobahndreieck Funkturm - droht jahrelanges Stauchaos. Wegen eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk der sogenannten Ringbahnbrücke der Stadtautobahn A100 hat die Autobahn-Gesellschaft die Brücke am Mittwochabend auf unabsehbare Zeit voll gesperrt. Sie ist Teil des Autobahndreiecks Funkturm, über das täglich rund 230.000 Autos fahren. Schon am Donnerstagmorgen führte die Maßnahme zu langen Staus. Eine rasche Lösung ist nicht in Sicht.

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf kündigte am Donnerstag außerdem an, mögliche Ausweichstraßen für den Durchgangsverkehr zu schließen. In Absprache mit der Senatsverwaltung für Verkehr habe man begonnen, zur "Gefahrenabwehr" die Einfahrten des Umleitungsverkehrs in die Wohngebiete zu verhindern. Hiervon betroffen sind demnach: - Tegeler Weg / Brahestraße, Tegeler Weg / Mindener Straße - Die Einfahrten zum Klausener-Platz Kiez aus der Sophie-Charlotten-Straße und Schloßstraße - Kaiserdamm / Soorstraße, Kaiserdamm / Meerscheidtstraße

dpa/Jörg Carstensen 19 min Risse in Ringbahnbrücke - Neue Verkehrsführung der A100 für Anfang nächster Woche geplant Die Sperrung der Ringbahnbrücke am Berliner Funkturm wird auf unbestimmte Zeit zu großen Verkehrsbehinderungen führen. Geplant ist ein Ersatzneubau und eine Verkehrsumleitung auf der Gegenfahrbahn. Der Bezirk sperrt zudem weitere Straßen.



Empfehlung: Alternative Routen und ÖPNV

Die Vollsperrung der Ringbahnbrücke betrifft den Abschnitt der A100 zwischen dem Autobahndreieck Funkturm und der Auffahrt Knobelsdorffstraße in Fahrtrichtung Norden. "Derzeit empfehlen wir allen Verkehrsteilnehmern auf alternative Routen auszuweichen, auch auf den ÖPNV", sagte Ralph Brodel, Sprecher der Autobahn GmbH am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Vor allem kurzfristig könnten viele Autofahrer aber versuchen, über angrenzende Wohngebiete auszuweichen. Fußgänger und Radfahrer sollten also besonders aufpassen. Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) teilte mit, die Lage der betroffenen Strecke mache nur wenige direkte Umfahrungen möglich. Ohne Frage werde es in diesem Abschnitt der A100 immer wieder zu Staus kommen. Bonde empfahl daher eine "sehr weitreichende Umfahrung" und wenn möglich den Umstieg auf S- und Regionalbahn.

Alles auf die Gegenfahrbahn

Der Vorsitzende des Fußgängerverbands Fuss e.V., Roland Stimpel, äußerte sich auf Anfrage optimistisch. "Verkehrswissenschaftler haben weltweit immer wieder gezeigt, dass beim Ausfall von Straßen nur ganz am Anfang nahe Parallelwege sehr stark belastet sind", sagte er. "Dann stellen sich viele um: Sie nehmen ganz andere Routen oder andere Verkehrsmittel, oder sie fahren in ganz andere Richtungen zum Einkaufen, in der Freizeit oder zu Dienstleistern." Ein Teil des Verkehrs werde aufgrund der Sperrung irgendwann einfach wegfallen. Ein genaues Umleitungskonzept wird derzeit erarbeitet. Kurzfristig soll der Verkehr in Richtung Norden in den nächsten Tagen auf eine Spur der Gegenfahrbahn umgeleitet werden, um den Verkehr möglichst auf der Autobahn zu halten. "Dennoch sind natürlich massive Staus nicht zu vermeiden", sagte Brodel. Das gelte für beide Richtungen. Über die dreispurige Autobahnbrücke fuhren täglich rund 95.000 Fahrzeuge. Die S-Bahn, die unter der Brücke durchfährt, kann den bisherigen Untersuchungen zufolge vorerst weiter fahren, wie es hieß. Es bestehe kein Sicherheitsrisiko, hieß es. Klar ist aber auch, dass es im Rahmen des Brückenneubaus in den kommenden Monaten und Jahren auch zu Einschränkungen bei den Linien Ringbahnlinien S41, S42 und S46 kommen könnte. Die S-Bahn habe für einen solchen Fall bereits Konzepte erarbeitet, teilte eine Sprecherin dem rbb mit. Angesichts der zu erwartenden zweijährigen Schließung forderte der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf den Senat und die Autobahngesellschaft auf, zu prüfen, ob zusätzliche ÖPNV-Angebote aus dem Brandenburger Umland durch Regionalbahnen oder Bus-Shuttleverkehr die angespannte Verkehrslage um den Funkturm abmildern könnte.

dpa/Sebastian Gollnow 2 min Verkehrschaos in Berlin - A100-Brückensperrung und BVG-Streik legen Stadt lahm Die Sperrung der Ringbahnbrücke am Autobahndreieck Funkturm sowie der BVG-Warnstreik führen zu großen Problemen im Berliner Verkehr. Während Busse und Bahnen am Freitag wieder fahren sollen, bleibt die Brücke lange gesperrt.

Aus Sicherheitsgründen "unerlässlich"

Auf der Ringbahn-Brücke wurde eine Fahrbahn am Mittwochabend aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt, nachdem unter der Brücke ein größer werdender Riss festgestellt worden war. Betroffen ist die nördliche Fahrtrichtung, dort wo die A115 auf die A100 führt, zwischen Rathenauplatz und Rudolf-Wissell-Brücke. "Die Konsequenzen der Sperrung sind natürlich weitgehend", sagte Ralph Brodel, Sprecher der Autobahn GmbH. Die Entscheidung, die Brücke in Richtung Norden komplett zu sperren, sei nicht leicht gefallen, doch aufgrund der festgestellten Schäden aus Sicherheitsgründen "unerlässlich".

Details zu Umleitungen Mitte nächster Woche

"Wie lange die Sperrung andauern wird, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen", sagte Brodel. "Wir können auch nicht sagen, wie schnell der Ersatzbau realisiert wird, es soll einfach so schnell wie möglich sein. Die Ringbahnbrücke hat für uns absolut höchste Priorität." Vorläufig gehe man auf dem Abschnitt von etwa zwei Jahre anhaltenden Einschränkungen aus. Die Brücke wurde wie das gesamte Autobahndreieck Funkturm Anfang der 1960er Jahre gebaut. Sie ist deshalb schon seit längerem Bestandteil der geplanten Erneuerung des Verkehrsknotens. Erneuert werden sollen in diesem Rahmen 1,9 Kilometer der Autobahnen A115 und A100 sowie 25 Brückenbauwerke. Das Planfeststellungsverfahren, einer der letzten Planungsschritte vor Beginn von Baumaßnahmen, läuft schon seit einiger Zeit. Wie die Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer aus unterschiedlichen Richtungen in den kommenden Wochen und Monaten gestaltet werden sollen, will die Autobahn GmbH am kommenden Mittwoch bekannt geben. Bis dahin erarbeite man unter Hochdruck mit allen zuständigen Behörden ein langfristiges Verkehrsmanagementkonzept.

