Brand führt zu starkem Rauch in Lindenberg

In Klarahöh, einem Gemeindeteil von Lindenberg (Barnim), ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Leitstelle Nordost des Landkreises Barnim warnt in einer Gefahreninformation vor Sichtbehinderungen im Straßenverkehr.



Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben seit 9:15 Uhr im Bereich des Birkholzer Weges im Einsatz. Der Brand sei im Dachstuhl einer Pension ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Leitstelle Nordost dem rbb.