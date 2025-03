Mit dem Abriss und Neubau der maroden Ringbahnbrücke soll es nun schnell gehen - wie lange das dauern wird, bleibt aber weiter offen. Immerhin: Durch die Sperrung hat sich der Schaden an der Brücke nicht verschlimmert - die Ringbahn kann vorerst weiterfahren.

Die gesperrte Ringbahnbrücke der A100 in Berlin soll so schnell wie möglich abgerissen werden. Die Abrissarbeiten sollen noch vor Ostern ausgeschrieben werden. Das hat der technische Geschäftsführer der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau ), Andreas Irngartinger, auf einer Pressekonferenz der Autobahn-GmbH am Mittwoch gesagt.

Es seien kreative Ansätze gefragt, um den S-Bahn-Verkehr so wenig wie möglich einzuschränken. Es gehe darum, Abriss und Neubau in einer "maximal kurzen Zeit" umzusetzen. Konkrete Zeiten nannte Irngartinger nicht. Der reine Abriss der Brücke werde drei Monate dauern - er betonte aber, dass die Ringbahn nicht so lange gesperrt werden müsse.

Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) sagte, es müssten nun alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um möglichst schnell zu einem Ersatzbau zu kommen. Auf eine zumindest ungefähre Zeitangabe, wie lange ein Neubau insgesamt dauern könnte, wollte sich keiner der Beteiligten festlegen.