Die Autobahn 100 im Westen Berlins wird in der Nacht zu Dienstag für Arbeiten an der Ringbahnbrücke in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die kürzlich temporär eingerichtete Verkehrsführung für den einspurigen Verkehr solle optimiert werden, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Nordost am Montag.