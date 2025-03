Marode A100-Brücke in Berlin

Bis in die kommende Woche bleibt der S-Bahn-Verkehr unter der schadhaften Ringbahnbrücke in Berlin gesperrt. Das teilte am Freitag ein Vertreter der Autobahn GmbH mit. Zurzeit werde geklärt, ob die Brücke gestützt werden kann - oder direkt abgerissen wird.