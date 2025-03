Kondens ist Konsens Dienstag, 04.03.2025 | 12:17 Uhr

Fragen an die Spezialisten:



Warum hört die Kondensstreifenbildung bei einem fliegenden Flugzeug in gleicher Höhe plötzlich auf? Triebwerke ausgestellt? Gestern zu sehen.



Gestern war auch sehr gut zu sehen, dass aus den dünnen Streifen immer breitere und dann eine graue "Suppe" wurde. Woher kommt das?



Wieso fangen in der heutigen Zeit dünne Wolkenfelder in gleichmäßiger Dichte wie mit einem Lineal an den Himmel gezeichnet an? In der Natur ist selten etwas gerade, außer einer Flugbewegung auf Flughöhe.



Danke!