Berliner Staatsanwaltschaft klagt Mann nach Messerangriff auf Partnerin an

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen 40-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Heimtückemords erhoben. Er soll versucht haben, seine Lebensgefährtin am 22. Dezember vergangenen Jahres im Schlaf zu töten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann der zunächst noch schlafenden 38-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Moabit mehrfach in den Bauch und den Oberkörper gestochen und ihr lebensgefährliche Verletzungen beigebracht haben.