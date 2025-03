Nach mehreren Gewaltattacken hat die Berliner Staatsanwaltschaft einen mutmaßlichen Neonazi angeklagt. Sie wirft ihm Bedrohung, räuberische Erpressung sowie besonders schweren Raub und gefährliche Körperverletzung vor, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte.

Der 24-Jährige soll nach den Ermittlungen eine leitende Funktion in der rechten Gruppierung "Deutsche Jugend Voran" einnehmen, die die Staatsanwaltschaft als rechtsextrem einstuft. Er wurde am 23. Oktober 2024 festgenommen im Rahmen von Durchsuchungen in der rechtsextremen Szene. Seitdem befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.