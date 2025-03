Die Bundespolizei hat das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen wie Messern erneut an diversen Berliner Bahnhöfen verboten. Wie die Behörde in einer Pressemitteilung am Donnerstag schreibt, gelte das Verbot bereits seit dem 7. März und noch bis zum 31. März jeweils in der Zeit von 14 bis 4 Uhr des Folgetages.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bundespolizei an Berliner Bahnhöfen ein solches Verbot erlässt. Im Oktober vergangenen Jahres galt es beispielsweise an den Bahnhöfen Alexanderplatz, Gesundbrunnen, Warschauer Straße und Ostkreuz.

An drei öffentlichen Plätzen in der Hauptstadt gibt es seit Februar sogar ein vorerst dauerhaftes Waffen- und Messerverbot. Die entsprechenden Zonen wurden im Görlitzer Park, am Kottbusser Tor und am Weddinger Leopoldplatz eingerichtet. Seit dem 15. Februar ist es in diesen Gebieten verboten, Waffen und Messer mitzuführen. Auch rund um die Silvesterparty am Brandenburger Tor galt vorrübergehend ein solches Verbot.