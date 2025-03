Unbekannte haben in der Nacht zu Montag insgesamt 31 Bienenvölker aus einer Zuchteinrichtung im Tegeler Forst gestohlen.

Wie der Berliner Imkerverband am Dienstag mitteilte, gehörten die Bienenvölker einer wichtigen Zuchtreihe an. Profidiebe hätten dafür vermutlich mit mindestens einem großen Transporter anfahren müssen. Der Imkerverband erinnere sich an keinen Diebstahl in dieser Größenordnung, hieß es. In Berlin hätten die meisten Imkereien im Schnitt nur fünf Völker.