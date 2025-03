Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auch am Montag mit langen Staus rund um das Berliner Autobahndreieck Funkturm rechnen. Grund ist ein Riss in der Ringbahnbrücke der A100. Sie ist daher in Richtung Wedding nur auf einer Spur befahrbar.

In der Brücke war am Donnerstag ein Riss festgestellt worden, der sich vergrößert hat. In den vergangenen Tagen ist sie gründlich überprüft worden. Ingenieure haben die Brücke untersucht, unter anderem wurden Bohrkerne entnommen, um ein detaillierteres Bild über den Zustand zu erhalten.

Am Montagnachmittag will die Autobahn GmbH darüber informieren, in welchem Zustand sich die gesperrte Ringbahnbrücke befindet und wie es dort weitergeht.