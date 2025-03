Die Sperrungen und Staus in Berlins Westen sind für Logistik-Firmen und Speditionen eine große Herausforderung. Die Ringbahnbrücke ist gesperrt und ein Teil der A100 ist für schwere LKW nicht freigegeben. Am Ende könnten die Auswirkungen die Verbraucher bezahlen.

Die Mehrkosten erklärt Schollmeyer so: "Es können weniger Touren gefahren werden. Unternehmen, die vor der Sperrung fünf Touren am Tag gefahren sind, schaffen nun durch die Sperrungen nur noch drei."

Die A100 ist in Richtung Norden am Dreieck Funkturm nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen befahrbar. Schwere LKW müssen diesen Bereich also umfahren. Es bildeten sich teils lange Kolonnen von LKW, die sich in Charlottenburger Straßen stauen. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf reagierte und sperrte einige Wohngebiete für die umfahrenden Autos und LKW.

Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde von der CDU sagte am Montagmorgen im Interview bei Radioeins, dass ein offizieller Umfahrungsplan am Mittwoch vorgelegt werden soll. Das Gebiet um die marode und gesperrte Ringbahnbrücke müsse in Richtung Wedding großräumig umfahren werden, was wiederum Auswirkungen auf andere Verkehrsströme in Berlin haben werde, sagte Bonde. Die Autobahn GmbH des Bundes, der Senat und die betroffenen Bezirke würden sich auch am Montag wieder abstimmen. "Gemeinsam werden wir zu guten Lösungen kommen", so die Senatorin. Erst sobald der Umfahrungsplan steht, wird klar sein, welche genauen Auswirkungen dieser auf einzelne Speditionen und Logistik-Unternehmen haben wird.