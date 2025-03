In insgesamt vier Bauphasen sollen Fahrbahnen, Brücken, Lärmschutzwände und Entwässerungsanlagen erneuert werden. Der S- und Regionalbahnverkehr, der in Nikolassee über die Brücke führt, ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Im August 2026 soll alles fertig sein.

Die A115 ist eine Hauptader für Pendler aus Brandenburg und umliegenden Berliner Bezirken. Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf sind laut Autobahn GmbH mehr als 80.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs, in Stoßzeiten noch mehr - er ist dadurch einer der am stärksten frequentierten Verkehrskorridore der Region. Diese Zahl übersteigt bei Weitem die ursprünglich geplanten Kapazitäten, die für maximal 20.000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt waren.

Die Avus, ursprünglich in den 1920er-Jahren als Rennstrecke konzipiert, wurde im Laufe der Jahrzehnte in das Berliner Autobahnnetz integriert. Ihre infrastrukturellen Grundlagen stammen teilweise noch aus dieser Epoche, was bedeutet, dass viele Brücken, Fahrbahnbeläge und Entwässerungssysteme nicht für die heutigen Verkehrsaufkommen ausgelegt waren. Insbesondere die Materialien und Konstruktionsstandards der Nachkriegszeit entsprechen nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen, was zu vorzeitiger Abnutzung führt. Die äußert sich in Rissen, Spurrillen und defekten Fugen. Außerdem üben schwere Lkw und der zunehmende Lieferverkehr zusätzlichen Druck auf die Tragschichten aus, der Instabilitäten verursacht.