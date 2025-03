Fluglehrer Mittwoch, 05.03.2025 | 13:12 Uhr

Wegner soll sich aus dem Nachtflugverbot heraushalten. Wer Thf, und TXL schon zerstört hat, der sollte ruhig bleiben. Und was die Hoffmannkurve betrifft, finde ich es sowieso leichtsinnig, nicht die volle Bahnlänge zu nutzen. Als Freizeitflieger nutze ich schon aus Sicherheitsgränden die volle Länge einer zur Verfügung stehenden Piste aus. Das gibt im Fall eines Startabbruchs, der mit vollbeladenen und schweren Jets noch schwieriger wird, wenn nicht die ganze Länge der Bahn genutzt wird, Sicherheitsspielraum und Bremsweg bis zum Stillstand, der leichtfertig vergeudet wird. Sollte dann was passieren, auch mit Personenschaden, dann kommen die Airlines in Erklärungsnot, warum sie aus Geiz (Spritverbauch beim Rollen zum Abflugpunkt am Anfang der Bahn) nie die volle Länge nutzen. Das ist ein Spiel mit dem Leben und der Gesundheit der Paxe. Und die Piloten sind die, die am Pranger stehen, nicht die Airline-CEO´s