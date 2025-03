Ungewöhnliches Himmelsspektakel am Montagabend: Mehrere Menschen beobachten eine leuchtende Spirale am Nachthimmel über Berlin und Brandenburg. Zu verdanken haben die Verwunderten die Aussicht wohl mal wieder Tech-Milliardär Elon Musk.

Ein mysteriöses Objekt am Nachthimmel hat am Montagabend bei vielen Menschen in Berlin und Brandenburg Verwunderung ausgelöst. So posteten mehrere User auf Instagram Bilder einer leuchtenden, silbrig-bläulichen Spirale, welche einer Galaxie ähnelte. Dazu fragten sich einige von ihnen, auch auf den sozialen Kanälen von rbb|24, was das wohl gewesen sei.

Auf rbb-Nachfrage lieferte der Leiter des Centralen Erforschungsnetzes außergewöhnlicher Himmelsphänomene (CENAP), Hansjürgen Köhler, am Dienstagmorgen eine mögliche Erklärung. Demnach handelte es sich um Treibstoff einer Space-X-Rakete, die am Montagabend gestartet war. "Wenn der Treibstoff austritt, gibt es Verwirbelungen. Dann wird er von der Sonne angestrahlt. Das führt dann zu diesem Phänomen und ist sichtbar am Himmel", so Köhler.