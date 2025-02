Der Frühling steht vor der Tür - und bringt ein paar Veränderungen mit: Ab März ist das Schneiden der Hecken verboten, Rentner haben am Ende des Monats weniger Geld, die Zeit wird umgestellt und Mofa-Fahrer müssen sich ein neues Kennzeichen besorgen.

Wer die Hecke vor oder hinter dem Haus noch nicht geschnitten hat, muss sich damit jetzt bis zum 30. September gedulden. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es, in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September Hecken abzuschneiden oder sie radikal herunterzukürzen. Dieses Verbot gilt übrigens auch für Gebüsche und andere Gehölze. Um seine Hecke darf man sich dennoch ein bisschen kümmern - der schonende Pflege- und Formschnitt ist erlaubt.

Die nächste Zeitumstellung findet am Sonntag, den 30. März um 3 Uhr morgens statt. Dann wird die Zeit von der mitteleuropäischen Winterzeit auf die mitteleuropäische Sommerzeit umgestellt. Da die Zeit in der Nacht von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt wird, verlieren wir an diesem Tag eine Stunde. Morgens ist es länger dunkel, dafür abends länger hell.