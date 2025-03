Am Ende des Fastenmonats Ramadan feiern auch in Berlin und Brandenburg ab Sonntag Musliminnen und Muslime das islamische Fest des Fastenbrechens.



Dazu gehören das Morgengebet in einer Moschee und Familienbesuche mit Festessen. Vor allem Kinder erhalten Geschenke und Süßigkeiten. Deswegen wird das Fest in der Türkei auch Zuckerfest genannt.

In Berlin leben mehr als 300.000 Muslime, in Brandenburg rund 35.000.