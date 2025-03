So werden für Donnerstag Werte zwischen 6 und 8 Grad vom DWD vorhergesagt. In der Nacht zum Freitag werden Tiefstwerte zwischen einem und Minus einem Grad erwartet. Lokal betrachtet kann es regnen. Vereinzelt ist auch Schneeregen möglich.

Nach frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein am vergangenen Wochenende soll es in Berlin und Brandenburg deutlich ungemütlicher werden. Am Dienstag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) tagsüber noch Werte von 9 bis maximal 15 Grad erwartet – mit weiter fallender Tendenz.

Großwetter-technisch betrachtet, strömt laut ARD-Wetterkompetenzzentrum in Richtung Wochenende recht kalte arktische Luft aus Richtung Sibirien in Richtung Berlin-Brandenburg. Am Freitag soll sie im Nordosten Deutschlands eintreffen. Von Westen her kommt milde Luft, mit der Folge, dass es hierz zu großen Temperatur-Unterschieden in Deutschland kommen kann, so die ARD-Wetterexperten.

Vor allem in Richtung Sonntag kann dies spürbar werden: Eine in 1.500 Meter Höhe minus-15-Grad kalte Luftmasse im Norden drückt gegen eine plus-1-Grad "milde" Luftmasse an der Südwestgrenze. Das könnte dann zu leichtem Dauerfrost im Nordosten und bis 7 Grad am Oberrhein führen.