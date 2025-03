Wetter am Wochenende - Frühling in Berlin und Brandenburg kühlt sich ab

Fr 28.03.25 | 11:51 Uhr

Bild: IMAGO/ArTo

Nach zuletzt frühlingshaften Temperaturen wird es in Berlin und Brandenburg am Wochenende wieder etwas kühler. Es kann zum Sonntag hin sogar leicht regnen, wie das ARD-Wetterkompetenzzentrum am Freitag mitteilte. Nach Auflösung von Nebelfeldern soll es am Freitag weitgehend sonnig bleiben. Spitzenwerte von 14 bis 18 Grad werden erreicht.

Am Samstag ziehen Wolken auf, so dass die partielle Sonnenfinsternis gegen 12:21 Uhr in Berlin und Brandenburg nur schwer auszumachen sein wird, wie der Sprecher des ARD-Wetterkompetenzzentrums weiter sagte. Wenn hier und da die Wolkendecke doch aufreißen sollte, solle man sich die partielle Sonnenfinsternis nur mit einem "ordentlichen Sonnenschutz" zu ansehen, hieß es. Etwa 40,7 Prozent der Sonne sollen verdeckt sein. Mit maximal 12 bis 15 Grad soll es kühler werden.