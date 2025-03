Am Brandenburger Tor in Berlin haben am Sonntagnachmittag mehrere hundert Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Auf Schildern war etwa zu lesen: "Stop Putin" oder "No Peace Under Occupation" ("Kein Frieden unter Besetzung"). Einige trugen Ukraine-Flaggen.

Laut einer Schätzung der Polizei kamen in der Spitze bis zu 1.500 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von Tausenden. Die Kundgebung verlief demnach friedlich.