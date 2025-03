Nach einem Warnstreik bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) läuft die Entsorgung der Abfälle am Montagmorgen wieder an. Bis die Müllberge abgetragen sind, die sich überall angesammelt haben, kann es allerdings nach Angaben eines Sprechers noch eine Weile dauern.



Denn allein die BSR-Müllabfuhr hatte in der vergangenen Woche streikbedingt rund 12.000 Tonnen Restabfall nicht abgeholt. Folge: Viele Mülltonnen quellen über, Mülltüten und Unrat aller Art liegen vielfach auch um die Tonnen herum. Teils machte sich bereits Gestank breit oder der Müll lockte Ungeziefer an.