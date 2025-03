Der mutmaßliche Anführer eines Mafia-Clans sitzt in Berlin in Untersuchungshaft. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mitgeteilt. Der 34 Jahre alte Mann sei nach einer Festnahme in Spanien im Oktober 2024 nun nach Deutschland ausgeliefert worden.

Der Serbe soll Anführer der sogenannten Vracar-Gruppierung sein und nach Angaben der Behörde im Februar 2020 in Berlin-Charlottenburg einen Mord in Auftrag gegeben haben, der aber fehlschlug. Das Opfer des Mordversuches soll demnach zwei Wochen später in Montenegro durch eine Autobombe getötet worden sein.