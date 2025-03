Und das obwohl die aktuellen Auswirkungen laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bislang nicht ausufern. Im Moment staue es sich lediglich auf der A100 selbst, so ein Sprecher der VIZ. Schruoffeneger stellt aber vermehrten Durchgangsverkehr durch die Wohnquartiere fest. Das muss ihm zufolge verhindert werden – ganz gleich ob es bei der Einspurigkeit bleibe oder eine Vollsperrung hinzu komme. "Die Durchfahrt durch Wohnquartiere wie den Karl-August-Kiez oder um den Lietzensee darf nicht attraktiv sein", sagt er.

In der Schublade hätte der Bezirk bereits ein Mobilitätskonzept für die geplante Baustelle am Dreieck Funkturm. Vorschläge aus diesem Konzept werde man schon jetzt mit der Berliner Verkehrsverwaltung besprechen. Möglichkeiten das Einfahren in einen Wohnkiez unattraktiv zu gestalten, könnten Einbahnstraßen oder Abbiegeverbote sein, das sei je nach Kreuzung unterschiedlich, so der Stadtrat. Alternativ dazu sollten im besten Fall Hauptstraßen genutzt werden. "Schön ist auch das nicht, aber die sind zumindest für viel Verkehr ausgelegt."

Welche konkreten Umleitungen es im Fall einer Vollsperrung geben wird, hat die Verkehrsverwaltung noch nicht ausgetüftelt. Die Verwaltung arbeitet an Szenarien, um den Verkehr rund um die marode Ringbahnbrücke am Autobahndreieck Funkturm umzuleiten. Man sei dafür in Kontakt mit er Autobahn GmbH des Bundes, so Verkehrssenatorin Ute Bonde. Bislang gebe es allerdings noch keinen Plan für den Fall, dass die Ringbahnbrücke voll gesperrt werden sollte. Die Autobahn GmbH, Eigentümerin der Brücke, äußerte sich gegenüber dem rbb auf Nachfrage noch nicht dazu.