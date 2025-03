Herabfallende Fliesen an einem der Prestigebauten der DDR in Berlin dürfen nicht mit Schrauben befestigt werden. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht am Montag mit Verweis auf den Denkmalschutz entschieden.

Das Gebäude am Strausberger Platz in Berlin-Friederichshain sei "als Teil eines Denkmalbereichs von geschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung und sein Erhalt liege im Interesse der Allgemeinheit", begründete das Gericht sein Urteil. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.