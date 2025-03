Die Berliner Polizei hat mehrere mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurden 25 Kilogramm Ecstasy gefunden.

Demnach beobachteten Beamte am Mittwochnachmittag, wie der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Mietwagens in der Charlottenstraße in Mitte in zweiter Reihe hielt. Ein 28 Jahre alter Mann stieg demnach aus und übergab einem 22-Jährigen, der dem Auto entgegenlief, eine mit acht Kilo Ecstasy-Tabletten gefüllte Tüte. Als die Polizisten den 22-Jährigen ansprachen, ließ er die Tüte fallen und versuchte zu fliehen, wurde ein paar Straßen weiter aber in einem Hinterhof festgenommen. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet, ein Beamter sei verletzt worden.