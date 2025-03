Am Westhafen soll am Dienstag die erste E-Ladesäule für Transportschiffe eingeweiht werden. Das Projekt soll helfen, die Schifffahrt CO2-neutral zu machen, wie die Berliner Wirtschaftsverwaltung mitteilte.

Durch die Ladesäule fließt den Angaben zufolge Strom für Transport- und Hafenschiffe mit Elektromotoren. Zudem wurde auch ein Lager für Wasserstoff geschaffen, wie es hieß. Die gemeinsam mit der TU Berlin entwickelte Ladestation ist demnach Teil eines Großprojekts, mit der die Binnenschifffahrt in Deutschland auf klimaneutrale Antriebe umstellen soll.

Dazu gehört den Angaben zufolge auch die "Elektra", das weltweit erste Binnentransportschiff mit vollelektrischem Hybrid-Wasserstoff-Antrieb. Es habe im Probebetrieb bereits emissionsfrei Turbinen für Siemens Energy transportiert.

In der Binnenschifffahrt steigen immer mehr Unternehmen auf klimafreundliche Antriebe um. So hat zum Beispiel der größte Berliner Anbieter für Spreerundfahrten, die Stern und Kreis, vier elektrisch betriebene Schiffe im Einsatz, weitere sollen folgen. Zudem gibt es schon seit einigen Jahren Ideen für ein elektrisch betriebenes Wassertaxi in Berlin, allerdings wurde keines der Konzepte bislang umgesetzt.