Fassade von Tesla-Geschäft in Berlin mit blauer Farbe besprüht

Aktivisten haben am Montag auf ein Tesla-Geschäft in Berlin-Reinickendorf eine Farbattacke verübt. Zwei Frauen sprühten am Vormittag blaue Farbe auf den Eingang und die Fassade des Ladens, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch sechs ausgestellte Autos wurden getroffen.

Die Gruppe "Neue Generation" teilte dazu mit, man habe die Farbe Blau gewählt als "Anspielung auf Elon Musks faschistische Einstellung und seine Wahlkampfhilfe für die AfD". Zum Sprühen habe man umgebaute Feuerlöscher benutzt.

Die "Neue Generation" nannte sich in der Vergangenheit "Letzte Generation".