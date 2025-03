SoIsses Berlin Dienstag, 25.03.2025 | 08:08 Uhr

Ob das so funktioniert? Was passiert denn wenn der Anrufer die Situation ganz anders darstellt bzw auch einschätzt als diese in Wirklichkeit ist? Fährt der Rettungswagen dann wieder ab und es kommt die Polizei wegen Betrugs vorbei inkl. der Rechnung oder anders, der Patient stirbt weil der Anrufer eine Fehleinschätzung gemacht hat? Wer soll das denn beurteilen geschweige denn später abrechnen in der Behörde, das der Anrufer falsche Tatsachen erklärt hat am Telefon? Klar kann es so nicht weitergehen, aber ob diese Priorisierung am Telefon wirklich hilft wird sich zeigen, aber persönlich denke ich, dass wird so nicht funktionieren und bald wieder geändert von der Berliner FW, außer die Bussgelder für falsche Angaben werden drastisch sein und auch den Personen in Rechnung gestellt.