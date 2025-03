Andy Montag, 24.03.2025 | 16:34 Uhr

Das ist doch lächerlich. Für soziale Angelegenheiten werden rundum Gelder gekürzt aber für sowas ist Geld da? Null (zero, nada, niente) Verständnis! Das Ordnungsamt schaut doch schon nach und jetzt nochmal 2 extra Angestellte? Und in Schulen könnten das locker auch die Lehrer abdecken, zumal ich kaum glaube das Kinder von 6-18 Sperrmüll auf die Straße stellen (können).

Bietet mehr Sperrmülltage in den Bezirken an und erhöht die Strafen und gut ist.