Die Berliner Polizei ermittelt wegen einer Gewalttat in Berlin-Friedrichshain. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. In einer Wohnung sei am frühen Sonntagmorgen eine Person tot aufgefunden worden.



Wie die Polizei weiter mitteilte, waren Einsätzkräfte gegen vier Uhr in die Petersburger Straße gerufen worden. Sie hätten dort eine "leblose Person" gefunden, sie aber nicht reanimieren können. Die "Auffindesituation" deute auf ein Tötungsdelikt hin, hieß es. Deshalb hätten eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen.