Die landeseigene Berliner Wohnungsbaugesellschaft WBM will nicht prüfen, ob das Gebäude des SEZ erhalten werden kann. Damit dürfte das Schicksal des legendären Sport- und Erholungszentrums in Friedrichshain besiegelt sein. Von Sabine Müller

Für die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte ist ein Erhalt des früheren Sport- und Erholungszentrums SEZ in Berlin-Friedrichshain keine Option. "Man kann nur abreißen", sagte Geschäftsführer Lars Dormeyer am Montagvormittag in einem Gespräch mit der Presse. Er sei seit 25 Jahren im Immobiliengeschäft und habe noch nie ein Objekt gesehen, das "so runtergewirtschaftet sei, so vom Verfall gekennzeichnet, so eine Gefahrenquelle".