Franzl Donnerstag, 13.03.2025 | 10:45 Uhr

Welche Party denn? da steht lediglich feierliche Eröffnung - die Kiste Sekt und 5 Bleche belegte Canapés fallen nun wirklich nicht ins Gewicht. 1000-2000€, was sind das? Sie vergleichen Äpfel mit Birnen! - das sind nun wirklich Peanuts im Vergleich zu 180 Mio. EUR die allein jährlich an Schulessen weggeschmissen werden; ich rede von zubereiteten aber nicht verzehrten Speisen; also was in die Tonne fliegt, nicht das brav verspeiste Schulessen. Man rechne - grob 500.000 €/Tag abzgl. Wochenenden und Ferien, wo gar nicht gegessen wird also ca. 700 tsd/Tag. Und sie beschweren sich über eine kleine Party für 2000 €? Sie können für 700.000€ etwa 350 Gendarmenmarkt-Eröffnungsfeiern abhalten; und das jeden Tag! Wenn man sich das mal so überlegt. Da muss ich gerade echt schmunzeln - Sie haben mir meinen Tag gerettet! Ich wünsche Ihnen ebenso einen solchen.