schatzkästchen Freitag, 07.03.2025 | 17:10 Uhr

Es gibt für ein derartiges Bauensemble ein höheres Interesse, als eine bunte Blumenwiese davor zu begründen. Sorry.

Und das anderweitig Funktionen - wie Regenwassermanagement - errichtet wurden , können darüber nicht wegdiskutiert werden. Wenn Sie dafür die Flächen-Steinplatten vor der Nationalgelarie und der Museums"Landschaft" am Potsdamer Platz kritisiert hätten, wäre das evtl. hilfreicher gewesen.

Dennoch tut sich dort etwas, was erst einmal wie zarte Designer-Bepflanzung rüberkommt. Vielleicht ist da nun endlich auch einmal sinnvolle Einbindung der Philharmonie, den etwas erhöht liegenden Flachbauten etc. erkennbar. Mag ja sein, dass die Pfilharmonie als hohe Architekturkunst gilt, aber zumindest wird doch dieser Ansammlungsplatz von den wahren Architektur-Highlights am Gendarnenmarkt weit übertroffen!