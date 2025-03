Do 20.03.25 | 10:31 Uhr

Das Verwaltungsgericht Berlin verhandelt am Donnerstag die Klage eines 21-jährigen Mannes gegen die Berliner Polizei. Im Kern geht es darum, ob ein Beamter den sogenannten Schmerzgriff gegen den Demonstranten anwenden durfte.

Nicht nur in der Bevölkerung wird über den Umgang mit den Klima-Protesten der "Letzten Generation" diskutiert, auch die Parteien im Abgeordnetenhaus sind sich uneins. Während einige härtere Strafen fordern, mahnen andere zu Besonnenheit.

Wie es in einer Mitteilung des Vereins "Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft" heißt, fügten Polizisten dem Kläger "gezielt und unnötig" Schmerzen zu. Der Mann verklage die Polizei "für den Einsatz von Schmerzgriffen bei der Auflösung einer friedlichen Demonstration", heißt es. Ziel sei es, "dieser Polizeipraxis klare Grenzen zu setzen".

Der Kläger habe sich am 20. April 2023 bei einem Protestmarsch der Gruppe "Letzte Generation" zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor beteiligt, heißt es von dem Verein. Nachdem dieser von der Polizei gestoppt worden sei und sich die Teilnehmenden auf den Boden gesetzt hätten, habe die Polizei "unter massiver Gewaltanwendung in Form von Schmerzgriffen" die Straße geräumt. Dem Kläger gegenüber sei geäußert worden, dass er "tagelang nicht kauen und schlucken" werde können, wenn er nicht freiwillig aufstehe.

In der Mitteilung sagt der Kläger, diese Behandlung durch die Polizei fühle sich "entwürdigend" an. Sein Ziel sei, "den strukturellen Einsatz von Schmerzgriffen zu verbieten und so eine unverhältnismäßige Eskalation der Polizei als Folter einstufen zu lassen."

Die Polizei spricht von einem "Festhalte- und Transportgriff". Er wird beispielsweise eingesetzt, wenn Demonstranten trotz Aufforderung einen Platz nicht verlassen. Ein Urteil wird nach Angaben einer Gerichtssprecherin noch am selben Tag erwartet.

Die Protestgruppe "Letzte Generation" hatte sich erst kürzlich in "Neue Generation" umbenannt. Sie will sich nach eigenen Angaben neben Klimaschutz auch für Demokratie einsetzen.