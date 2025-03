Der Diebstahl sei am Montagnachmittag anzeigt worden, hieß es von der Polizei. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es nach Angaben der Berliner Polizei bisher nicht. Zuvor hatte der " Tagesspiegel " über den Vorfall berichtet.

Auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde sind von den Grabplatten bekannter deutscher Kommunisten Metalltafeln gestohlen worden. Betroffen sind auch die Gräber von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.

Aus Berliner Grünanlagen sind in den vergangenen Monaten mehrere Bronzeskulpturen gestohlen worden. Nun bitten die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe. Der vorbeugende Schutz solcher Kunstwerke ist schwierig.

Fünf Bronzeskulpturen und eine Glocke in Berlin gestohlen

Liebknecht und Luxemburg gehörten zu den Gründern der Kommunistischen Partei in Deutschland und wurden im Januar 1919 ermordet.

Bislang werde wegen Diebstahls ermittelt, sagte die Polizeisprecherin. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt, der übernimmt, wenn ein politischer Hintergrund naheliegt, ist bisher nicht zuständig. Der Sachverhalt werde aber weiter geprüft.

Das gilt auch mit Blick auf ähnlich gelagerte Straftaten auf Friedhöfen in der jüngeren Vergangenheit. "Aber wir können da noch keinen Zusammenhang herstellen, das wäre noch viel zu früh", sagte die Sprecherin mit Blick auf den Diebstahl mehrerer Bronzeskulpturen in Berlin.

Nach Polizeiangaben sind in den vergangenen Monaten mehrere Skulpturen von Friedhöfen verschwunden. Dazu gehörte auch die Skulptur "Ernst Thälmann" (Berlin-Niederschönhausen). Außerdem wurde am Friedhof Heiligensee eine Glocke aus Bronze entwendet, die außerhalb der Kapelle an einer Holzvorrichtung festgemacht war.