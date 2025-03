N8toile Berlin Dienstag, 04.03.2025 | 19:05 Uhr

Im Vordergrund sollte immer die psychische Gesundheit der Heranwachsenden stehen. Schuldruck ist dabei nicht zu unterschätzen. Ein Kind mit 11/12 Jahren kann nicht einschätzen, wie stark schulischer Druck sein kann, weil es mit der Grundschule nicht vergleichbar ist.

Wenn also Kinder insbesondere in den Hauptfächern jetzt bereits Schwierigkeiten zeigen, wird es im Gymnasium nicht leichter. Wo ist also das Problem, das Kind selbst mit 15/16 entscheiden zu lassen, ob es das Abi wirklich machen will?

Oft sind es leider Eltern, die entweder einen Standesdünkel pflegen oder aber ihre nicht erreichten Ziele ihren Kindern mit Macht überhelfen wollen. Die eigene, richtige Entscheidung eines Kindes kann es erst mit entsprechender Reife und Erfahrung treffen. Es stehen viele Wege offen und das auch unabhängig von Geld oder sozialem Status. Und übrigens, nicht jeder muss auf Biegen und Brechen ein Abitur ablegen. Glücklich sein kann man auch in einer nicht akademischen Profession.