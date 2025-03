Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs am Wochenende gesperrt

Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist am Wochenende komplett gesperrt. Wegen Bauarbeiten können die acht Gleise nach Angaben der Deutschen Bahn von Freitag um 22:00 Uhr bis Montagmorgen um 4:00 Uhr nicht angefahren werden. Im Fernverkehr werden die Züge deshalb umgeleitet, wie die Bahn mitteilte.

Wegen der Bauarbeiten ist zwischen Hauptbahnhof (Tief) und dem Südkreuz am Wochenende kein Verkehr möglich. Fernverkehrszüge halten nach Bahn-Angaben stattdessen an den Stationen Gesundbrunnen, Ostbahnhof und Lichtenberg. "Im Fernverkehr besteht in alle Richtungen weiterhin das volle Zugangebot von und nach Berlin."