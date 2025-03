Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf hat die Feuerwehr eine tote Person in einer Wohnung gefunden. Wie genau es zu dem Brand in der Tollensestraße kam und wie der Mensch ums Leben kam, dazu gab es am Abend von den Einsatzkräften keinerlei Details.

Der Brand sei im vierten Obergeschoss eines Hauses ausgebrochen, hieß es lediglich. 18 Einsatzkräfte seien zum Löschen vor Ort gewesen. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen, aber für die tote Person sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Weitere Verletzte gab es der Feuerwehr zufolge nicht.