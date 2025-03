Rund fünf Jahre nach einem Überfall als falscher Polizist ist ein mittlerweile 51 Jahre alter Mann zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den Angeklagten des versuchten schweren Raubes, der versuchten schweren räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. In das Urteil wurde eine frühere Strafe von mehr als drei Jahren einbezogen.

Der Angeklagte und ein Mittäter sollen bei der Tat am 20. März 2020 Westen mit der Aufschrift "Polizei" getragen haben, als sie vor einer Wohnungstür in der Budapester Straße in Berlin-Tiergarten standen und klingelten. In der Wohnung befanden sich zwei Frauen, die dort saubermachen wollten. Eine der Frauen habe die Täter "durch den Türspion als mutmaßliche Polizeibeamte identifiziert und arglos geöffnet", so die Anklage.