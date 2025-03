In acht Supermärkten der Rewe-Kette in Friedrichshain-Kreuzberg ist seit Montag die Rückgabe von Mehrweg-Kaffeebechern unterschiedlicher Anbieter möglich.

Die Berliner Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) lobte das Vorhaben zum Projektauftakt in einem Supermarkt am Halleschen Ufer. "Mehrweg und nicht Einweg - so muss die Losung, so muss unser Ziel sein, damit Vermüllung nicht mehr stattfindet", sagte Bonde.

Initiiert wurde das Projekt von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Deren Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz wies darauf hin, dass bislang keine "Kehrtwende" bei den Müllmengen gelungen sei, obwohl Gastronomiebetriebe seit mehr als einem Jahr verpflichtet sind, neben Einweg- auch Mehrweg-Verpackungen anzubieten. Deshalb seien noch "ein paar mehr Instrumente" nötig, so Metz.