Ende 2019 war dann der jetzt angeklagte Peter K. am Flughafen El Vigía in Venezuela ebenfalls festgenommen worden und kam in Auslieferungshaft. Nach gerichtlichen Klärungen in Venezuela und dem Stellen von Asylanträgen in dem südamerikanischen Land konnten die Angeklagten dann in dem Andenstaat teilweise als Bauern und Tierhalter weiterleben. So berichtete die "taz" 2017 nach einem Besuch der in Deutschland seit über zwei Jahrzehnten Gesuchten: Peter K. "steht in Venezuela auf einer Weide und hat gerade eine Kuh gemolken. In der Ferne ragen die Anden in den Himmel… ." K. berichtete in dem Artikel, er wolle juristisch reinen Tisch machen.



Nach den Informationen des rbb war seit einiger Zeit bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sondiert worden, mit welchen Strafvorstellungen bei einer Rückkehr der beiden mutmaßlichen Mitgliedern der Vereinigung "Das K.O.M.I.T.E.E." zu rechnen sei. Die Besprechungen hinter geschlossenen Türen führten offenbar zu einem annehmbaren Ergebnis: Am letzten Mittwoch, dem 12. März, landeten Peter K. und Thomas W. auf dem BER und wurden festgenommen. Einen Tag später wurde ihnen der Haftbefehl im Amtsgericht Tiergarten verkündet.