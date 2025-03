Lkw bleibt unter S-Bahn-Brücke in Berlin-Karlshorst stecken

Do 06.03.25 | 18:18 Uhr

Ein Lkw hat sich in Berlin-Karlshorst unter einer S-Bahn-Brücke festgefahren. Seit Donnerstagnachmittag kommt es deshalb zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wurde die Treskowallee in Richtung Tierpark zwischen Am Carlsgarten und Stolzenfelsstraße gesperrt. Das führt im Feierabendverkehr zu erheblichen Staus auf den umliegenden Straßen. Auch die S-Bahnlinie S3 ist zwischen Karlshorst und Rummelsburg unterbrochen, wie die S-Bahn mitteilte.

Ob die Statik der Brücke durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, es seien Einsatzkräfte vor Ort, um die Lage zu prüfen. Ob es Verletzte gegeben hat, war zunächst nicht klar. Es sei aber ein Rettungswagen nachalarmiert worden, so der Sprecher.