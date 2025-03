Eine 83-jährige Frau ist knapp einen Monat nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick an ihren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Seniorin hatte laut Polizeiangaben am 20. Februar unvermittelt die Fahrbahn der Salvador-Allende-Straße auf Höhe Pablo-Neruda-Straße betreten. Ein 42-jähriger Autofahrer hatte die Frau angefahren, die dadurch erhebliche Verletzungen an Kopf, Becken und Oberkörper erlitt.

Gerufene Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert und verblieb zunächst zur stationären Behandlung.