Die Berliner Feuerwehr hat in Kreuzberg einen Dachstuhlbrand gelöscht. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Montagmorgen sagte, ging kurz nach 2 Uhr in der Nacht der Notruf ein. Ein Dachgeschoss habe aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Als die Feuerwehr mit mehr als 100 Einsatzkräften am Unglücksort eintraf, loderten die Flammen im Hinterhaus bereits weithin sichtbar. Die meisten Einwohner des Mehrfamilienhauses am Lausitzerplatz konnten sich aus ihren Wohnungen ins Freie retten.