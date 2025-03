Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Berlin-Kreuzberg vor einer Verkehrskontrolle geflohen und hat dabei vier Polizisten verletzt. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden nach einer Verfolgungsjagd über mehrere Etappen letztlich festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Einsatzkräfte beobachteten demnach wie zwei Männer aus einem Auto heraus mit Betäubungsmitteln handelten. Deshalb stellten sie sich den Angaben zufolge gegen 20 Uhr mit dem Einsatzwagen vor das Fahrzeug, um es an der Weiterfahrt zu hindern. Das Auto ignorierte laut Polizei die Aufforderung anzuhalten, wich aus und riss dabei eine Polizisten mehrere Meter mit. Sie erlitt Verletzungen am Bein, wie es hieß.