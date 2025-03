Ein Unbekannter hat versucht, ein Zelt anzuzünden - in dem Zelt hielten sich aber zwei Personen auf. Der Polizei zufolge hielt der Täter in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr in der Straße Paul-Lincke-Ufer ein Feuerzeug an das dort aufgestellte Campingzelt. Ein Feuer entstand jedoch nicht.